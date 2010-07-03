Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Фото: vk.com/id4461168

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.

В переписке Заворотнюк благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передает ему "огромное спасибо". "Настя, я тебя люблю", – ответил Садальский.

При этом дата сообщений на выложенном в соцсети скриншоте не видна. На снимке экрана видно, что в субботу, 14 сентября, актер предложил Заворотнюк помощь.

Позже Садальский подтвердил телеканалу "Звезда" , что актриса не ответила на его сообщение. "Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала", – заявил он.

При этом актер призвал не верить продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, который ранее написал, что у Заворотнюк "последняя стадия рака головного мозга".

Врачи пытаются спасти Анастасию Заворотнюк



13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что "медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки".

Ранее стало известно, что актриса попала в тяжелом состоянии в реанимацию. По данным СМИ, она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".

Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.