Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

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Фото: vk.com/id4461168
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
В переписке Заворотнюк благодарит Садальского "за невероятную, сердечную поддержку" и передает ему "огромное спасибо". "Настя, я тебя люблю", – ответил Садальский.
При этом дата сообщений на выложенном в соцсети скриншоте не видна. На снимке экрана видно, что в субботу, 14 сентября, актер предложил Заворотнюк помощь.
Позже Садальский подтвердил телеканалу "Звезда" , что актриса не ответила на его сообщение. "Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала", – заявил он.
При этом актер призвал не верить продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, который ранее написал, что у Заворотнюк "последняя стадия рака головного мозга".
Врачи пытаются спасти Анастасию Заворотнюк
13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что "медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки".
Ранее стало известно, что актриса попала в тяжелом состоянии в реанимацию. По данным СМИ, она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.
При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".
Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.
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