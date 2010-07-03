Продюсер "Ласкового мая" рассказал о болезни Заворотнюк

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

Разин написал в Instagram, что музыканты "Ласкового мая" молятся за Заворотнюк. "Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось", – говорится в сообщении.

Когда один из пользователей в комментариях спросил, что случилось с актрисой, продюсер ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".

13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что "медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки".

Ранее сообщалось, что Заворотнюк попала в тяжелом состоянии в реанимацию. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".

Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.