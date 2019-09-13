Заворотнюк ввели в медикаментозную кому – СМИ

Фото: Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"/ТАСС

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщил РЕН ТВ в пятницу, 13 сентября.

Отмечается, что "медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки". В настоящий момент врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий, передает телеканал.

Также указывается, что решается вопрос о проведении операции – "в таком ее состоянии это может быть опасно". Ранее сообщалось, что Заворотнюк попала в тяжелом состоянии в реанимацию.

По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".

Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах и выходила на театральную сцену.