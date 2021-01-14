Стоматолог назвал фактор, повышающий риск заболеваний сердца почти в три раза

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Риск возникновения заболеваний сердца увеличивается в 2,7 раза при наличии зубных инфекций, сообщает издание Express.

Стоматолог Ричард Маркес отметил, что плохое состояние зубов может стать причиной развития бактериальной инфекции в кровотоке. Она при этом может влиять на клапаны сердца. Также, по словам специалиста, при борьбе организма с зубной инфекцией у человека учащается сердцебиение из-за более напряженной работы сердца.

Маркес считает, что болезни сердца, инсульт, диабет и деменция могут быть следствием проблем с зубами и деснами. Врач призвал следить за ротовой полостью и чистить зубы два раза в день, раз в полгода посещать стоматолога, а также сократить потребление сахара.

Ранее сообщалось, что заболевания сердечно-сосудистой системы обостряются при коронавирусе, также возрастает риск инфаркта или инсульта. В частности, "тревожными пациентами" становятся люди с ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями.



