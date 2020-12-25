Врач рассказал о неочевидной причине головной боли по утрам

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Стоматолог Алексей Антипенко заявил, что головная боль после пробуждения по утрам может указывать на бруксизм. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Звезда".

Бруксизм – это заболевание, связанное с гиперфункцией жевательных мышц по ночам. По словам медика, ее провоцируют сбои в балансе деятельности центральной и периферической нервных систем.

"Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", – объяснил Антипенко.

Выявить необычное заболевание можно и днем, уточнил врач. Он отметил, что достаточно обратить внимание, сжимает ли человек зубы при напряженной работе или стрессовой ситуации.

В случае появления симптомов заболевания Антипенко порекомендовал обратиться к врачу.

Врач-стоматолог Юсуп Точиев ранее рассказал, что сколы на зубах могут повлечь за собой тяжелое заболевание. По словам врача, они могут образоваться из-за ударов и падения, кариеса, неправильного прикуса, ошибки лечения и бруксизма. Кроме того, вред представляет неправильное питание и гормональные сбои.

