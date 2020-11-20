Эксперт рассказала, какие цветы не стоит держать дома

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Флорист и блогер Зоя Ильяшенкова посоветовала при выборе цветов для дома учитывать, что у некоторых из них может быть ядовитый сок. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, следует осторожно обращаться с монстерой, алоказией и диффенбахией. В случае покупки лучше ставить их на высокие полки, чтобы дети или животные не могли отломить фрагмент и отравиться.

Для спальни не подойдут растения с тяжелым, пряным запахом, отметила Ильяшенкова. Также она рассказала, что орхидея может спровоцировать легкую головную боль.

Чтобы растения не провоцировали аллергию, необходимо, по словам эксперта, обратить внимание на почву. Отмечается, что некачественный грунт или образовавшаяся в нем плесень могут быть опасны для аллергиков и людей с заболеваниями органов дыхания.

Размещать домашние растения лучше всего в наиболее ярких местах квартиры или дома, посоветовала специалист. Она уточнила, что для более затененных помещений подойдут отдельные виды сансевиерий, филодендроны, сциндапсусы и монстеры.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев ранее рассказал, каких цветов стоит избегать, если в семье есть собака. Он отметил, что для здоровья питомцев особенно опасны сирень, пионы, лилии и ряд других растений.