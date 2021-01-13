Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

13 января, 21:55

Ученые нашли фактор, определяющий тяжесть течения коронавируса

наука

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Американские ученые обнаружили белок MDA-5, который определяет иммунный ответ на коронавирус, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что этот белок относится к числу преобладающих сенсоров, которые отвечают за активацию интерферона. В частности, он выявляет двухцепочечную вирусную РНК.

Именно такую форму приобретает коронавирус, когда реплицируется для распространения. Исследователи сообщили, что именно MDA-5 должен следить за COVID-19 и вызывать подмогу.

Ученые отметили, что это открытие позволит не допустить тяжелого течения болезни. Это связано с тем, что скорость активации интерферонов зависит именно от реакции MDA-5.

Ранее американские ученые составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Исследователи подчеркнули, что за это время COVID-19 может перейти в разряд эндемических. Кроме того, они предположили, что иммунитет от коронавируса будет оставаться на всю жизнь, если в детстве болезнь была перенесена в легкой форме.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать