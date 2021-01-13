Ученые нашли фактор, определяющий тяжесть течения коронавируса

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Американские ученые обнаружили белок MDA-5, который определяет иммунный ответ на коронавирус, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что этот белок относится к числу преобладающих сенсоров, которые отвечают за активацию интерферона. В частности, он выявляет двухцепочечную вирусную РНК.

Именно такую форму приобретает коронавирус, когда реплицируется для распространения. Исследователи сообщили, что именно MDA-5 должен следить за COVID-19 и вызывать подмогу.

Ученые отметили, что это открытие позволит не допустить тяжелого течения болезни. Это связано с тем, что скорость активации интерферонов зависит именно от реакции MDA-5.

Ранее американские ученые составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Исследователи подчеркнули, что за это время COVID-19 может перейти в разряд эндемических. Кроме того, они предположили, что иммунитет от коронавируса будет оставаться на всю жизнь, если в детстве болезнь была перенесена в легкой форме.