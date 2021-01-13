Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19

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В настоящее время Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

При этом, по словам специалиста, ожидать значительного спада роста заболеваемости в ближайшее время пока не стоит. Победа на инфекцией еще не одержана.

"У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все – наше зимнее плато", – приводит РИА Новости слова Альтштейна.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что не надо ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что данный процесс окажется постепенным. По версии Аграновского, важную роль будет играть вакцинация от COVID-19 в России.