Главный кардиолог Москвы рекомендовала сердечникам сделать прививку от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пожилым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно важно вакцинироваться против коронавируса, считает главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева. Об этом сообщает "Российская газета".
Специалист отметила, что прививка от COVID-19 будет полезна всем независимо от наличия хронических заболеваний. По ее словам, вакцинация позволит быть защищенными не только от осложнений заболевания, но и от смерти.
"Поверьте, за время пандемии, в ходе которой через нашу больницу прошли тысячи пациентов с коронавирусом, мы имели возможность убедиться, насколько опасен коронавирус для ветеранов. Не случайно в ряде стран вакцинацию начали с домов престарелых. И то, что Москва дала возможность сделать эту прививку всем пожилым москвичам в возрасте 60+, на мой взгляд, замечательная инициатива", – сказала Васильева.
При этом она подчеркнула, что заболевания сердечно-сосудистой системы обостряются при коронавирусе, также возрастает риск инфаркта или инсульта. В частности, "тревожными пациентами" становятся люди с ишемической болезнью, аритмией, атеросклерозом и другими заболеваниями.
Васильева уточнила, что из-за ковида у пациентов нарушается свертываемость крови и увеличивается тромбообразование. Инфаркт или ишемический инсульт могут стать результатом закрытия просвета в кровеносных сосудах тромбом.
Более того, у взрослых пациентов может произойти инфаркт миокарда. Воспалительный процесс, идущий в легких, провоцирует воспаление сердечной мышцы.
Специалист назвала два способа избежать серьезных последствий от коронавируса. Первый представляет собой полную изоляцию и отсутствие общения с другими людьми. Второй – вакцинация.
При этом Васильева отметила, что у пациентов старшего возраста, которым была сделана прививка от коронавируса, не было обнаружено побочных реакций. Титр антител у привитых образовался хороший.
По заявлению врача, наиболее частые побочные эффекты – недомогание, повышение температуры, — как правило, наблюдаются у молодых людей.
"В частности, почти до 38 градусов повышалась температура и у моей младшей дочери. А вот моя 93-летняя мама перенесла вакцинацию прекрасно, у нее вообще не было никакой реакции. И мы были счастливы обнаружить, что у нее образовался высокий титр антител. Мы даже сходили с ней несколько раз в ресторан", – поделилась личной историей Васильева.
Специалист добавила, что с людьми пожилого возраста необходимо общаться вживую, поскольку общение онлайн неспособно заменить живых контактов.
"Как врач, кардиолог, еще раз повторю: ковид поражает не только легкие, но и сердце. И если уже есть какое-то сердечное заболевание, то встреча с вирусом может закончиться катастрофой. Пожалуйста, берегите себя", – заключила она.
Ранее правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медучреждениями об организации пунктов вакцинации от COVID-19.
"Это наш город": почти половина привившихся от COVID-19 москвичей – старше 60 лет
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