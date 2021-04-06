В Минздраве рассказали, о каких заболеваниях организма говорит дискомфорт в зубах

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Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в разговоре с Москвой 24 объяснил, о каких заболеваниях организма может говорить дискомфорт в зубах.

"На ощущение в зубах может влиять гайморит. Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах", – рассказал специалист.

Он также отметил, что создавать дискомфорт в верхней челюсти способны и онкологические заболевания.

"Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах", – пояснил стоматолог.

Кроме того Янушевич рассказал, что перемены погоды и атмосферного давления, а также аномальные температуры никак не должны отражаться на ощущениях в зубах.





Олег Янушевич главный стоматолог Минздрава Изменения погоды (давление, температура, влажность) напрямую на заболевания и ощущения в зубах никакого влияния не оказывают. Разве что холодные температуры могут увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта.

"Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома", – объяснил стоматолог.

Ранее группа ученых из Великобритании и Испании выявила некоторые последствия воспаления десен, также известного как пародонтит.

По данным исследователей, люди с пародонтозом в два раза чаще имели высокое артериальное давление. У них также отмечались повышенные уровни глюкозы, липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина), высокочувствительного С-реактивного белка и лейкоцитов.

Также стоматолог Ричард Маркес назвал плохое состояние зубов одним из факторов, влияющих на клапаны сердца.