Стоматолог вырвал у 9-летнего мальчика самый длинный в истории молочный зуб

16:53
Фото: Guinness World Records
Девятилетний мальчик из канадского города Питерборо, провинции Онтарио, попал в книгу рекордов Гиннесса в качестве обладателя самого длинного в истории молочного зуба. Об этом сообщает агентство UPI.
Отмечается, что врач вырвал изо рта Люка Болтона зуб длиной 2,5 сантиметра.
Семья мальчика рассказала, что зуб удалили еще 17 сентября 2019 года, когда мальчику было восемь лет. Однако недавно канадцы узнали, что их заявку на мировой рекорд одобрили. Они до сих пор не получили официальный сертификат, который удостоверяет рекорд.
По словам Люка, он намерен экспонировать свой зуб вместе с сертификатом, как только получит его.
Ранее сообщалось, что фанат киновселенной Marvel Рамиро Аланис из штата Флорида в США удостоился упоминания в Книге рекордов Гиннесса. Мужчина, который работает персональным тренером, поставил необычный рекорд – он 191 раз посмотрел блокбастер "Мстители: Финал". В общей сложности Аланис потратил на просмотр порядка 576 часов.
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