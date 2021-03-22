Пенсионер из Красноярска установил мировой рекорд по подтягиванию

Фото: vk.com/nkaklimov61

Красноярский спортсмен Николай Каклимов установил новый мировой рекорд по подтягиванию на перекладине, сообщает ТАСС.

Пенсионер подтянулся 4 098 раз за шесть часов. Это на 213 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса, предыдущего рекордсмена. Все выступление Каклимова фиксировалось на видеокамеру. Запись отправят в Книгу рекордов Гиннесса.

59-летний Николай Каклимов является обладателем нескольких мировых рекордов. В частности, ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом и в 24-часовом подтягивании – 4 989 и 7 345 раз соответственно.

Ранее российский спортсмен Алексей Молчанов проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров, побив рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания.

