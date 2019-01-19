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20:11

Яйцо-рекордсмен Instagram "треснуло"

общество

20:11

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Фото: instagram.com/world_record_egg/

В аккаунте яйца-рекордсмена @world_record_egg, опубликовавшего самый популярный пост в истории Instagram, появилось новое фото. Теперь на герое многочисленных мемов появилась трещина.

Публикацию уже оценили более четырех миллионов человек. В комментариях к посту люди советуют "яйцу" вести себя осторожнее во избежание новых трещин.

"Яйцебум" стартовал в начале января: создатель аккаунта опубликовал фото куриного яйца и предложил пользователям побить рекорд Instagram по лайкам, который принадлежал модели Кайли Дженнер.

За несколько недель яйцо стало самым популярным изображением в Instagram, которое набрало более 26 миллионов "лайков", а сейчас их уже больше 49 миллионов.

День музейного селфи, флешмоб #10yearschallenge, рекламный ролик Gilette и другие интересные истории, которые обсуждал интернет в минувшую неделю, – в материале портала Москва 24.

общество

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