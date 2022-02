Главные тренды соцсетей за последнюю неделю

День музейного селфи, флешмоб #10yearschallenge, рекламный ролик Gilette и другие интересные истории, которые обсуждал интернет в минувшую неделю.



День музейного селфи



Уже четыре года подряд фанаты музеев выкладывают селфи на фоне любимых экспонатов с хештегами #museumselfie или #MuseumSelfieDay. В этом году 16 января все любители прекрасного заспамили ленту кадрами на фоне искусства. Флешмоб обожают не только обычные пользователи, но и сами арт-пространства: в их аккаунтах много забавных кадров.





Флешмоб #10yearschallenge



Пользователи соцсетей сравнивают свои сегодняшние фотографии и снимки десятилетней давности. Судя по снимкам, за столько времени у всех либо особо ничего не изменилось, либо, наоборот, все стало абсолютно по-другому. Смотрите сами.









Лайк: яйцо-рекордсмен



Фотография куриного яйца в аккаунте world_record_egg побила рекорд Кайли Дженнер по лайкам в Инстаграме. 14 января поставили лайк 24 миллиона человек, а 18 января их стало уже 48 миллионов. Вариантов откуда взялось это яйцо и что оно значит, много.



В сети даже появились аккаунты, пытающиеся повторить успех яйца, но все попытки провалились.

Дизлайк: рекламный ролик Gilette



Компания Gilette выпустила видео с новым слоганом – "Лучшее, на что способны мужчины" (The Best Men Can Be). Первая половина ролика – грубые сцены насилия, вторая – кадры, где сильные мужчины заступаются за слабых.

Здесь в тему поговорка: "Хочешь как лучше, получается как всегда". У ролика огромное количество дизлайков. Так что, подняв социально значимые темы, они только нажили себе проблем: пользователи интернета начали заявлять, что откажутся от бритв Gilette.

Burger King уменьшил котлеты



Шринкляция (уменьшение расфасовки продукта при сохранении стоимости) коснулась и фастфуда. Журналистка службы Би-би-си Лиза Фохт обнаружила, что в двойном воппере одна котлета сильно меньше другой. И эту историю сразу начал муссировать интернет.

Приключения в Burger King в Шереметьево. Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше»



Это даже не полуторный! pic.twitter.com/VY43qlOuu1 — Liza Fokht (@lizafoht) January 11, 2019



Сеть Burger King объяснила уменьшение объема бургера изменением его рецептуры и новыми стандартами. И все бы поверили, если бы не ассоциации с девятком яиц и общероссийской тенденцией уменьшения расфасовки.

Ксения Сергиенко