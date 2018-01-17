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Культура

19 января, 19:05

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Главные тренды соцсетей за последнюю неделю

Что вы (возможно) пропустили на прошедшей неделе, пока сидели в офисе
культура выставки weekend

День музейного селфи, флешмоб #10yearschallenge, рекламный ролик Gilette и другие интересные истории, которые обсуждал интернет в минувшую неделю.

Фото: depositphotos/baranq

День музейного селфи


Уже четыре года подряд фанаты музеев выкладывают селфи на фоне любимых экспонатов с хештегами #museumselfie или #MuseumSelfieDay. В этом году 16 января все любители прекрасного заспамили ленту кадрами на фоне искусства. Флешмоб обожают не только обычные пользователи, но и сами арт-пространства: в их аккаунтах много забавных кадров.


Флешмоб #10yearschallenge


Пользователи соцсетей сравнивают свои сегодняшние фотографии и снимки десятилетней давности. Судя по снимкам, за столько времени у всех либо особо ничего не изменилось, либо, наоборот, все стало абсолютно по-другому. Смотрите сами.



Лайк: яйцо-рекордсмен


Фотография куриного яйца в аккаунте world_record_egg побила рекорд Кайли Дженнер по лайкам в Инстаграме. 14 января поставили лайк 24 миллиона человек, а 18 января их стало уже 48 миллионов. Вариантов откуда взялось это яйцо и что оно значит, много.


В сети даже появились аккаунты, пытающиеся повторить успех яйца, но все попытки провалились.

Дизлайк: рекламный ролик Gilette


Компания Gilette выпустила видео с новым слоганом – "Лучшее, на что способны мужчины" (The Best Men Can Be). Первая половина ролика – грубые сцены насилия, вторая – кадры, где сильные мужчины заступаются за слабых.

Здесь в тему поговорка: "Хочешь как лучше, получается как всегда". У ролика огромное количество дизлайков. Так что, подняв социально значимые темы, они только нажили себе проблем: пользователи интернета начали заявлять, что откажутся от бритв Gilette.

Burger King уменьшил котлеты


Шринкляция (уменьшение расфасовки продукта при сохранении стоимости) коснулась и фастфуда. Журналистка службы Би-би-си Лиза Фохт обнаружила, что в двойном воппере одна котлета сильно меньше другой. И эту историю сразу начал муссировать интернет.


Сеть Burger King объяснила уменьшение объема бургера изменением его рецептуры и новыми стандартами. И все бы поверили, если бы не ассоциации с девятком яиц и общероссийской тенденцией уменьшения расфасовки.

Ксения Сергиенко

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