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Спорт

17:15

Россиянин Молчанов установил мировой рекорд по подледному плаванию

спорт

Фото: Женя Кирпиченкова

Российский спортсмен Алексей Молчанов проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров, побив рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания.

Он смог преодолеть на пять метров больше, чем предыдущий рекордсмен, француз Артур Гуэран-Бойери. Победу спортсмен посвятил своей матери.

"Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело. Именно ей я хочу посвятить этот рекорд. И я рад новой возможности рассказать о ней за пределами профессионального сообщества", – сказал Молчанов.

Его мать Наталья Молчанова была основателем и первым президентом Российской федерации фридайвинга. Она известна тем, что стала первой женщиной-фридайвером, которая совершила погружение на глубину 101 метр. Кроме того, она является 22-кратной чемпионкой мира по фридайвингу. Известно, что в 2015 году Наталья пропала без вести при очередном погружении.

Алексей Молчанов становился чемпионом мира 12 раз. В общей сложности он установил 16 мировых рекордов в данном виде спорта.

Плавание в открытых водоемах в качестве способа сохранить красоту несмотря на возраст советует китаянка Лю Елинь. В свои 50 лет она выглядит очень молодо, а в сентябре 2018 года она брала уроки по фридайвингу.

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