В Испании пропала чемпионка мира по фридайвингу Наталья Молчанова

Известная спортсменка Наталья Молчанова пропала без вести в Испании

В Испании без вести пропала известная московская спортсменка, президент Федерации фридайвинга России Наталья Молчанова, сообщает телеканал "Москва 24". Поиски идут уже третьи сутки.

Все произошло в воскресенье в Средиземном море вблизи острова Форментера, когда спортсменка совершала погружение без ласт на глубину 30-40 метров. Как предполагают свидетели, Молчанова попала в сильное подводное течение.

Незамедлительно были начаты масштабные поиски с привлечением всех возможных средств, включая местных спасателей и береговую охрану. Однако пока результатов они не принесли.

Как заявил сын спортсменки, Алексей Молчанов, после двух дней интенсивных поисков, он уже не надеется, что его мать найдут живой, передает издание The New York Times.

Наталья Молчанова - самая титулованная женщина-фридайвер в мире. На ее счету 41 мировой рекорд и 23 титула чемпионки мира.

Ее самые выдающиеся достижения - способность задержать дыхание на 9 минут, опуститься на глубину 101 метр и проплыть под водой с ластами 234 метра.