Китаянка рассказала, как выглядеть юной в 50 лет

Фото: www.instagram.com/queenyelin

"Вечно молодая" китаянка Лю Елинь рассказала, что сохранить красоту в свои 50 лет ей помогают тренировки на холодном воздухе, сообщает "Вечерняя Москва".

На протяжении 30 лет женщина активно занимается спортом, отдавая предпочтение плаванию в открытых водоемах. При этом, Елинь продолжает тренироваться даже зимой.

Женщина переплывала 40-километровый Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой в 30-градусный мороз. Недавно она побывала на филиппинский островах, где взяла уроки по фридайвингу.

Лю Елинь надеется, что и к 80 годам она будет выглядеть также молодо и привлекательно.