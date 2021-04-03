Без боли и кариеса: ученые вычислили ген, ответственный за выращивание новых зубов

Японские ученые обнаружили ген, который регулирует рост и развитие зубов. Отключив его, им удалось добиться роста совершенно нового резца у лабораторной мыши взамен недостающего. Сможет ли это научное открытие привести к прорыву в стоматологии – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.





Стоматология – наука древняя, поскольку зубы у людей болят еще с неолита, приблизительно с тех пор, как изобрели сельское хозяйство. Как только в рационе человечества в огромном количестве появились лишние углеводы, стало очевидно, что наши зубы не могут противостоять медленному разрушению. Следы кариеса археологи находили у людей, живших 14 тысяч лет назад. Примерно этим же временем датируется и первая в мире пломба, изготовленная из битума. Люди пытались лечить больные зубы травами и минералами, прикладывали к ним соль и горячие камни, в конце концов просто удаляли (подавляющее количество времени – без анестезии). За 140 веков были испробованы самые разные технологии – от жевания помета летучих мышей до вживления металлокерамических имплантатов. К сожалению, все это оказалось абсолютно бесполезным, на сегодняшний день кариес – самая распространенная болезнь в мире, повреждения зубов есть у 93% людей. А стоматологи, пожалуй, самые востребованные врачи.

Однако такое положение вещей скоро может измениться. Нет, медицина так и не научилась делать человеческие зубы устойчивыми к кариесу. Вместо этого нам предлагают выращивать новые зубы взамен отсутствующих. Вообще идея не новая: вот уже лет 10–15 периодически появляются сообщения о том, что новенькие зубы будут растить то с помощью гормонов, то из стволовых клеток… Теперь дело дошло до генной терапии. Похоже, что в этом направлении появились обнадеживающие результаты.

Исследователи из Медицинской школы Университета Киото изучали мышей, у которых из-за генетических нарушений количество зубов отличалось от нормы. Ученые обратили внимание на то, что у лабораторных животных с "отключенным" геном USAG-1 зубов появляется больше, чем нужно.

Особый белок, которым управляет указанный ген, регулирует рост и развитие разных тканей, в том числе и зубных. Отключив этот ген с помощью одной-единственной инъекции, биологи получили удивительный результат: у мыши вырос полноценный новый зуб взамен недостающего.

Несмотря на то что мыши – самое распространенное лабораторное животное, их зубы сложно сравнивать с человеческими: у грызунов отсутствуют клыки, увеличенные резцы отставлены на некоторое расстояние от остальных и все время растут, требуя постоянного стачивания. Поэтому для продолжения эксперимента исследователи выбрали хорьков. Это хищные животные, поэтому у них есть резцы, клыки, премоляры, моляры, а главное – за жизнь меняются два поколения зубов (молочные и коренные), что делает хорьков чуть ближе к нам. Проведенные тесты показали: хорьки с блокированным геном USAG-1 успешно отращивают новые постоянные зубы вместо утраченных. Теперь в планах японских ученых эксперименты на еще более близких к человеку животных – собаках и свиньях.

Разумеется, мы не можем предугадать результаты дальнейших исследований, но зато можем пофантазировать, что произойдет, если технология окажется действенной и для человека. Как только метод станет широко распространенным, список профессиональных обязанностей стоматологов сильно сократится. Фактически им нужно будет проводить лишь две операции: удалять больные зубы и делать инъекции, блокирующие тот самый ген. Было бы очень здорово не лечить больную "шестерку", а с легким сердцем избавиться от нее и ждать, когда вырастет новая. Хотя…