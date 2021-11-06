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Общество

05:53

Специалист назвала способ улучшить состояние зубов и полости рта

медицина общество

Фото: depositphotos/piotr_marcinski

Назван способ улучшить состояние зубов и полости рта. О нем рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

Как заявила специалист, в ротовой полости накапливается много токсинов. При этом полоскание рта антибактериальным кунжутным маслом помогает уничтожать вредную микрофлору.

"Для этого нужно набрать одну столовую ложку кунжутного масла в рот и полоскать в течение двух-трех минут. Затем масло выплевываем", – объяснила Дробышева в интервью РИА Новости.

Врач заверила, что процедура поможет улучшить состояние зубов, освежить дыхание и восполнить местный иммунитет.

Ранее врач-стоматолог Олег Кущ рассказал, что здоровье зубов может быть связано с риском развития деменции. По словам эксперта, если человек лишается зубов – из-за ослабления тканей по причине пародонтита, кариеса или иных факторов – он становится более подвержен развитию нарушений когнитивных функций мозга.

"Доктор 24": зубная боль

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