Стоматологи рассказали, какие продукты портят зубную эмаль

Стилисты говорят, что человек с ослепительной улыбкой не может плохо выглядеть. Мы разбирались, как ухаживать за эмалью, чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы.



Сладкое и кислое

Зубная эмаль – это единственная ткань организма человека, не способная к восстановлению. Поэтому заботиться о ней надо постоянно. Например, употреблять достаточно твердой пищи: яблоки и морковь способствуют механической чистке зубов. Важна и пища, обогащенная витаминами, – зеленые листовые овощи и фрукты. Специалисты советуют следить за количеством витамина D и кальция, которые необходимы для эмали. Стоит помнить о том, что зубам вредят сладкие и кислые продукты.

"Разрушает зубы не сам сахар, а питающиеся им бактерии. Они превращают сахар в кислоты, которые разрушают эмаль и способствуют возникновению кариеса", – уточняет стоматолог Якуб Абдуллаев.

Продукты, в большом количестве содержащие кислоты, например цитрусовые и соки, также разрушают эмаль из-за органических кислот, содержащихся в них. По словам эксперта, частое употребление кислой еды способствует развитию некариозных поражений эмали, таких, например, как клиновидный дефект.

"Нельзя употреблять кислое в течение 30 минут после чистки зубов, также не стоит чистить зубы сразу после употребления таких продуктов", – предостерегает стоматолог.

После того как пришлось пожевать кислое или сладкое, врач советует обязательно как следует прополоскать рот.



Утро вечера не мудренее

Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день. При этом, по мнению Якуба Абдуллаева, вечерняя процедура гораздо важнее, чем утренняя.

"Именно вечером важно удалить остатки пищи – это поможет избежать ее гниения в полости рта во время сна, а также предотвратит активизацию микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль", – продолжает эксперт.

Часто люди задаются вопросом, когда надо чистить зубы – до или после завтрака. Время проведения утренней гигиены полости рта зависит от того, в каком объеме проводилась вечерняя процедура и была ли она вообще. Также важно, что именно человек привык есть на завтрак и располагает ли он свободным временем после приема пищи.





Дарья Шикина стоматолог-пародонтолог Если перед сном зубы почистить не удалось или гигиена была проведена не в полном объеме, то чистить зубы следует до завтрака, прорабатывая межзубные промежутки. Кроме того, обязательно чистим язык.

Браться за зубную щетку после завтрака можно не ранее чем через 30–40 минут после приема пищи, потому что эмаль становится более уязвимой после еды. Если же у человека есть проблемы с носовым дыханием, то ночью полость рта "пересыхает", поскольку приходится дышать ртом. В таком случае, бактерии активно размножаются, а, значит, чистить зубы надо до завтрака. Конечно, лучше решить вопрос с нормализацией носового дыхания.



Правильная паста

Ответственное дело – выбрать подходящую для чистки зубов пасту. Специалисты отмечают, что нежелательным компонентом является лаурилсульфат натрия SLS, SLES (пенообразователь). Он вызывает сухость полости рта и нарушает процессы реминерализации. Кроме того, индекс абразивности для ежедневного и безопасного применения средства для чистки зубов не должен превышать 60.

Стоматолог-пародонтолог советует при выборе пасты обратить внимание на полезные компоненты. Они призваны угнетать рост бактерий, действовать как безопасный мягкий абразив, участвовать в процессах реминерализации и замедлять образование налета. В состав гигиенических средств должны входить, в частности, сорбитол, глицерин, ксилит, соединения фтора, гидроксиапатит и другие вещества. Не рекомендуется использовать пасты с большим содержанием фтора, так как его избыток токсичен для организма.

"Отбеливающие зубные пасты можно использовать не чаще двух раз в неделю и при этом исключить горизонтальные движения зубной щеткой, иначе можно повредить эмаль", – говорит Якуб Абдуллаев.

Стоматологи не советуют выдавливать на щетку полтюбика, как это делают в рекламе. Это лишь маркетинговый ход, а для чистки зубов достаточно пасты размером с горошину.

