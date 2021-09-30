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09:06

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Стоматологи рассказали, какие продукты портят зубную эмаль

Здоровые зубы: от каких продуктов лучше беречь эмаль
общество

Стилисты говорят, что человек с ослепительной улыбкой не может плохо выглядеть. Мы разбирались, как ухаживать за эмалью, чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы.

Фото: depositphotos/deagreez1

Сладкое и кислое

Зубная эмаль – это единственная ткань организма человека, не способная к восстановлению. Поэтому заботиться о ней надо постоянно. Например, употреблять достаточно твердой пищи: яблоки и морковь способствуют механической чистке зубов. Важна и пища, обогащенная витаминами, – зеленые листовые овощи и фрукты. Специалисты советуют следить за количеством витамина D и кальция, которые необходимы для эмали. Стоит помнить о том, что зубам вредят сладкие и кислые продукты.

"Разрушает зубы не сам сахар, а питающиеся им бактерии. Они превращают сахар в кислоты, которые разрушают эмаль и способствуют возникновению кариеса", – уточняет стоматолог Якуб Абдуллаев.

Продукты, в большом количестве содержащие кислоты, например цитрусовые и соки, также разрушают эмаль из-за органических кислот, содержащихся в них. По словам эксперта, частое употребление кислой еды способствует развитию некариозных поражений эмали, таких, например, как клиновидный дефект.

"Нельзя употреблять кислое в течение 30 минут после чистки зубов, также не стоит чистить зубы сразу после употребления таких продуктов", – предостерегает стоматолог.

После того как пришлось пожевать кислое или сладкое, врач советует обязательно как следует прополоскать рот.

Фото: depositphotos/nenetus

Утро вечера не мудренее

Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день. При этом, по мнению Якуба Абдуллаева, вечерняя процедура гораздо важнее, чем утренняя.

"Именно вечером важно удалить остатки пищи – это поможет избежать ее гниения в полости рта во время сна, а также предотвратит активизацию микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль", – продолжает эксперт.

Часто люди задаются вопросом, когда надо чистить зубы – до или после завтрака. Время проведения утренней гигиены полости рта зависит от того, в каком объеме проводилась вечерняя процедура и была ли она вообще. Также важно, что именно человек привык есть на завтрак и располагает ли он свободным временем после приема пищи.

Если перед сном зубы почистить не удалось или гигиена была проведена не в полном объеме, то чистить зубы следует до завтрака, прорабатывая межзубные промежутки. Кроме того, обязательно чистим язык.
Дарья Шикина
стоматолог-пародонтолог

Браться за зубную щетку после завтрака можно не ранее чем через 30–40 минут после приема пищи, потому что эмаль становится более уязвимой после еды. Если же у человека есть проблемы с носовым дыханием, то ночью полость рта "пересыхает", поскольку приходится дышать ртом. В таком случае, бактерии активно размножаются, а, значит, чистить зубы надо до завтрака. Конечно, лучше решить вопрос с нормализацией носового дыхания.

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Правильная паста

Ответственное дело – выбрать подходящую для чистки зубов пасту. Специалисты отмечают, что нежелательным компонентом является лаурилсульфат натрия SLS, SLES (пенообразователь). Он вызывает сухость полости рта и нарушает процессы реминерализации. Кроме того, индекс абразивности для ежедневного и безопасного применения средства для чистки зубов не должен превышать 60.

Стоматолог-пародонтолог советует при выборе пасты обратить внимание на полезные компоненты. Они призваны угнетать рост бактерий, действовать как безопасный мягкий абразив, участвовать в процессах реминерализации и замедлять образование налета. В состав гигиенических средств должны входить, в частности, сорбитол, глицерин, ксилит, соединения фтора, гидроксиапатит и другие вещества. Не рекомендуется использовать пасты с большим содержанием фтора, так как его избыток токсичен для организма.

"Отбеливающие зубные пасты можно использовать не чаще двух раз в неделю и при этом исключить горизонтальные движения зубной щеткой, иначе можно повредить эмаль", – говорит Якуб Абдуллаев.

Стоматологи не советуют выдавливать на щетку полтюбика, как это делают в рекламе. Это лишь маркетинговый ход, а для чистки зубов достаточно пасты размером с горошину.

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