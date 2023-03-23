Врач-дерматолог рассказала о воздействии солнечных лучей на акне

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Солнечные лучи могут оказывать противовоспалительное действие, но надеяться на них как на универсальное средство от прыщей не стоит. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

"Солнце, как и любой ультрафиолет, обладает антисептическим действием, то есть под его лучами погибают и стафилококки, и стрептококки. Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит", – заявила она в интервью радио Sputnik.

По словам Галлямовой, заболевание имеет четыре звена патогена, а солнце способно воздействовать только на одно. Поэтому она советует обратиться к дерматологу для комплексного лечения.

Ранее дерматовенеролог, косметолог, врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук Оксана Павленко рассказала, что классическая микротоковая терапия обладает лимфодренажным, детоксикационным противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом. Она полезна для тех, кто проходит реабилитационный период, например, после подтяжки лица. Однако врач отметила, что процедура представляет опасность для людей с онкологией, страдающих эпилепсией и тех, у кого есть пирсинг.



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