Врач рассказала о порядке действий при травмировании родинки

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При травмировании родинки необходимо сначала обработать ее любым антисептиком на водной основе и наклеить пластырь, рассказала врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова. Об этом сообщает "Газета.ру".

Такие меры нужны для того, чтобы избежать дальнейшей травматизации или отрыва родинки. После этого, подчеркнула специалист, нужно внепланово посетить дерматолога.

"Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки, чтобы убедиться в ее доброкачественности", – рассказала Смирнова.

Для того, чтобы предупредить риск запущенного онкологического процесса, необходимо ежегодно проходить осмотр у дерматолога, продолжила врач. Она отметила, что так можно выявить на ранней стадии опасную форму рака кожи – меланому.

Смирнова также предупредила, что нельзя самостоятельно срывать или травмировать кожные новообразования, поскольку в этом случае возникает риск инфекции.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что необходимо следить за изменениями родинок, чтобы вовремя диагностировать рак кожи и начать лечение. Она отметила, что родинки должны быть ровной формы с равномерным цветом.



"Доктор 24": вся правда о родинках

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