Дерматолог рассказала, как вовремя заметить развитие меланомы

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Чтобы вовремя диагностировать рак кожи и начать лечение, нужно следить за ее состоянием, в частности за наличием пигментных пятен. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева.

"Меланома – это всегда пигмент. Стоит всегда обращать внимание на зону пигментации. Там, где у вас неусы, родинки. Все, что коричневого цвета. За ними надо наблюдать и ни в коем случае не выставлять под солнце", – объяснила специалист.

Она признала, что родинки есть у каждого, однако важно следить за их изменениями. Они должны быть ровной формы – опасаться стоит, когда их края приобретают рваные очертания. То же касается и цвета, который должен быть равномерным. В числе других тревожных признаков – быстрый рост образования и выпадение волос на его месте.

При появлении этих признаков, отмечает Скорогудаева, человеку необходимо сразу же обратиться за консультацией к врачу.

Ранее врач-онколог, дерматолог Дмитрий Синявин рассказал, что без нужды родинки удалять не стоит, однако в некоторых случаях это необходимо, поскольку из них может развиться злокачественная опухоль. Он рекомендовал обращаться к специалисту, если родинка часто травмируется, изменила цвет и форму, покраснела, начала шелушиться, болеть или зудеть.

