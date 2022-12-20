Хирург рассказал, можно ли бесследно избавиться от родимых пятен на лице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Удалить родимые пятна бесследно невозможно. Рубец от операции все равно останется. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пластического хирурга Андрея Копасова.

Врач отметил, что удалять можно как злокачественные, так и доброкачественные образования кожи и подкожного слоя.

"На место раневой поверхности будет наложен шов. После операции за швом нужно будет ухаживать, периодически менять повязку и обрабатывать раневую поверхность", – подчеркнул эксперт.

Копасов обратил внимание на то, что это серьезная операция. Прежде чем на нее решиться, необходимо взвесить все риски. Также следует обратиться к онкодерматологу и рассказать ему о симптомах, которые беспокоят.

"Если человек замечает, что родимое пятно поменяло цвет, стало больше либо постоянно травмируется, нужно сделать анализ и посмотреть, не является ли оно злокачественным образованием. Родимые пятна бывают разного строения. Одни плоские, чуть темнее цвета самой кожи", – подчеркнул специалист.

Некоторые люди пытаются скрыть родинки с помощью татуажа. По словам пластического хирурга, это очень опасно, так как приводит к дополнительной травматизации родимого пятна.

Ранее родинки и родимые пятна назвали одним из признаков, указывающих на потенциальное онкологическое заболевание кожи. По словам специалистов, следует встревожиться, если пятна меняют цвет, форму, размер или текстуру.

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