Домашний режим. Как москвичи соблюдают самоизоляцию

Как москвичи соблюдают режим самоизоляции

Москвичи перешли на домашний режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Во время нерабочей недели каждый занят своим хобби, передает телеканал Москва 24.

В период самоизоляции москвичи стараются придумать для себя новые занятия. Так, отставной военный Михаил Кузнецов собирает макеты крейсеров и парусников и крутит педали велотренажера, а его жена вышивает бисером и крестиком.

Супруги попросили горожан ответственно отнестись к введенному в городе режиму самоизоляции. Они рассказали, что ситуация на улице указывает на то, что не все понимают серьезность всего происходящего.

"Сегодня в парке гуляло очень много людей. Это были дети, это были бабушки, которым гораздо больше 60 лет. Пожалуйста, поберегите себя! Не выходите на улицу", – сказала семейная пара.

Режим самоизоляции действительно соблюдают не все. Так, по городу все еще заметны пробегающие мимо люди, которые ссылаются на невозможность прекратить тренировки или пожилые граждане, сидящие в парке на скамейке.

"Парки помогают спасаться от короновируса. Они разделяют людей и дают возможность подышать, чтобы не было воспаления легких, нужно, чтобы легкие работали. Вот я на велосипеде передвигаюсь. Сегодня проехал 40 километров", – рассказал гуляющий по городу москвич.

Не соблюдает введенные в городе ограничения и молодежь. Многие уверены, что коронавирус не представляет никакой угрозы для общества, а сам вирус не страшнее обычного гриппа.

"Если суждено заболеть, то заболеем, ничего страшного, это как грипп простой. Ну а как по другому. Молодежь от этого не умирает. А вот страшно за наших родителей. Бабушек и дедушек", – отметила молодая пара.



Соблюдают ли верующие режим самоизоляции

Аналогичная ситуация наблюдается и около храма Христа Спасителя. Многие верующие не перестают посещать церкви и обители, несмотря на введенный режим самоизоляции.

"Если мы будем ходить в храм и молить Бога о спасении, то никакой вирус и тем более коронавирусная инфекция нам не будет страшна", – выразил мнение один из пожилых москвичей.

Накануне с призывом молиться Богу дома обратился к гражданам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священник признал, что в мире сохраняется большая угроза распространения вируса, которая может коснуться и Россию.

При этом он выразил мнение, что большинство россиян не осознают в полной мере последствия коронавируса. Патриарх призвал ответственно отнестись к поручениям властей и не выходить из дома.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.

