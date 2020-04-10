Эксперт назвал ошибки при использовании перчаток от вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко поделился правилами использования перчаток в период эпидемии коронавируса.

"Чтобы защититься от вирусов, люди, помимо масок, используют также перчатки, и это верное решение. Ведь кто-то заболевший может, например, прикрыть рот рукой, когда чихает, а потом дотронуться до дверной ручки или кнопки лифта", – рассказал он радио Sputnik. Бровко подчеркнул, что вирус может долгое время сохраняться на поверхностях.

По его словам, для защиты недостаточно только надеть перчатки при выходе на улицу. Эксперт объяснил, что руками в них не нужно трогать глаза, уши или нос.

Кроме того, медицинские или одноразовые перчатки следует сразу выбрасывать, трикотажные же эффективны в меньше степени. Те, которые носят постоянно, нужно дезинфицировать, а после снятия мыть руки, обратил внимание Бровко.

Помимо этого, руками в перчатках не трогать телефон, поскольку на нем останутся бактерии. Для звонка лучше воспользоваться гарнитурой или наушниками. После любого похода на улицу телефон надо протереть спиртовыми салфетками, уточнил он.

Специалисты МЧС рассказали о мерах защиты от коронавируса после возвращения домой с улицы. Прежде всего необходимо тщательно протереть обувь и сменить одежду.

Потом следует утилизировать маску, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, поместив их в отдельный целлофановый пакет. Руки рекомендуется мыть под теплой водой с мылом не менее 20 секунд. Затем нужно промыть нос, прополоскать горло и сполоснуть водой лицо и глаза, отмечают в министерстве.

В Депздраве советуют дезинфицировать санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи. То же касается пульта от телевизора, дверных ручек, детских игрушек и бытовых предметов.

В 57 регионах России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1124 человека. В Московской области за последние сутки заболели 182 человека. На третьем месте – Коми с 58 зараженными.

Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

По данным Роспотребнадзора, 162 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. В стране провели более 1,09 миллиона тестов на COVID-19.