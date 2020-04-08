Эксперт рассказал, как повлияет на магазины ограничение числа покупателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Руководитель рабочей группы "Честная и эффективная экономика" московского штаба ОНФ, член генерального совета "Деловая Россия", предприниматель Сергей Демин рассказал Москве 24, что ждет продуктовые магазины после ограничения числа покупателей в торговых залах.

По его мнению, введение запрета на приближение покупателей друг к другу ближе чем на два метра никак не повлияет на выручку магазинов.

Демин считает, что с точки зрения эпидемиологии данная мера необходима. Однако эксперт уверен, что для потока покупателей это не принесет никаких результатов. Он заявил, что у людей уже сформировалось представление о мерах предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

"Потому что у людей уже сформировалась некая парадигма поведения, у основной массы. Они опасаются долго ходить по магазинам. Есть те, которые заранее в этот период запаслись гречкой и другими продуктами, у них есть эти запасы", − считает эксперт.

Демин отметил, что ограничение на посещение магазинов никак не повлияет и на маленькие магазины, расположенные, например, в жилых домах. Как рассказал эксперт, на входе в подобные места уже сейчас висят объявления: "Заходить по одному".

"Если это маленький магазин, локальный, то большого количества народа там не бывает и в обычное время", − считает он.

Эксперт заявил, что подобная мера вполне разумна хотя бы для спокойствия самих покупателей.

"Чтобы мотивировать, дать людям знак, что мы о вас заботимся. Два метра расстояния, плюс маска, плюс перчатки. Тогда уже человек чувствует себя в относительной безопасности. Такое решение разумно с точки зрения защиты покупателя, который будет мотивирован прийти в магазин. Ему не страшно. Это помогло бы, чтобы люди сами не боялись", − заявил Демин.

Ранее стало известно, что число покупателей в магазинах могут ограничить в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ассоциация компаний розничной торговли готовит рекомендации для магазинов разной площади. Крупные ретейлеры готовы добровольно пойти на этот шаг. Исходить они будут из безопасной дистанции в два метра. Теоретически в помещении с торговым залом в 50 квадратных метров одновременно сможет находиться не более 25 человек, однако точных расчетов пока нет.

Вероятность заражения коронавирусом в супермаркете при касании упаковок названа обоснованной. Однако она ниже, чем при контакте с человеком с COVID-19. Эксперты призвали покупателей в связи с этим не паниковать. До сих пор в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты. Директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик Штреек считает, что это почти нереально.

За последние сутки в России подтвердили 1 175 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, большинство случаев в Москве – 660.

Страна выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато Россия будет до первой декады июня – до середины июня, полагает она.