Ученые уточнили вероятность заразиться COVID-19 в супермаркете

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вероятность заражения коронавирусом в супермаркете при касании упаковок названа обоснованной. Однако она ниже, чем при контакте с человеком с COVID-19, сообщает Bild.

Эксперты призвали покупателей в связи с этим не паниковать. До сих пор в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты. Директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик Штреек считает, что это почти нереально.

Однако необходимы профилактические меры при контактах с тарой и упаковкой. Доктор Сюзанн Хуггетт порекомендовала после контакта с упаковкой не прикасаться к лицу и дома обязательно помыть руки с мылом не менее 20 секунд. Продукты от упаковки следует избавить. Товары в бумажной упаковке лучше оставить в месте, где есть приток свежего воздуха и солнечный свет.

Овощи и фрукты лучше чистить от кожуры. Эксперт уточнила, что в большинстве случаев также достаточно ополоснуть их кипятком, поскольку сейчас считается, что вирус погибает при температуре выше 70 градусов. Холод же его полностью не убивает.

По словам Хуггетт, коронавирус может сохраняться на пластиковой упаковке до 72 часов, на бумажной и картонной – до 24 часов. Упаковка от замороженных продуктов, на которую кашлял зараженный человек, может быть средой для вируса в течение минимум 24 часов.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 новых пациентов пришлось на Москву. 180 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, добавила она.