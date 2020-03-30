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Общество

30 марта, 18:56

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Магазины сделали специальную разметку для дистанции между посетителями

Безопасные покупки. Где нанесли специальную разметку для дистанции между покупателями
безопасность общество истории

В магазинах Москвы и Подмосковья в прикассовой зоне начали активно наносить разметку для покупателей, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между ними. Рассказываем, какие продовольственные сети уже позаботились о своих посетителях.

Соблюдение дистанции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В своем блоге Сергей Собянин призвал магазины и аптеки сделать разметку, которая позволяла бы посетителям держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

"Где это возможно – сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. Проявите ответственность – помогите гражданам соблюдать эту дистанцию", – сказал Собянин.

Кроме того, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в магазинах проводится регулярная дезинфицирующая обработка.

"Регулярно происходит обработка специальными дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей. В крупных торговых сетях смонтированы пластиковые экраны на кассах для защиты персонала и покупателей", – сказал он.

Антивирусная разметка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Чтобы покупатели не задумываясь могли соблюдать необходимые правила защиты от коронавирусной инфекции, предупреждающая разметка в 1,5-2 метра появилась в магазинах "Магнит", "Лента", "Детский мир", "Пятерочка", причем не только Москвы, но и Подмосковья.

Также сообщается, что территорию возле касс на зоны поделили и в супермаркете "Виктория", в частности в городе Долгопрудном.

Нанесением разметки не ограничились в сети магазинов "ВкусВилл". "Мы сделали подсказки о том, что покупателям лучше держаться хотя бы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Объявления об этом также транслируются по громкой связи в торговом зале", – пояснили в сети "ВкусВилл".

Утренние часы для пенсионеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме обеспечения безопасной дистанции для покупателей, некоторые российские ретейлеры выделили отдельное время посещения магазинов для пожилых людей, ведь именно они находятся в группе риска по заражению коронавирусной инфекцией.

Так, "Пятерочку" пенсионеры в период пандемии могут посещать в приоритетные часы по понедельникам и четвергам с момента открытия до 10:00.

При этом остальным категориям граждан рекомендуется в эти дни и время минимизировать посещение магазинов. В таком случае пожилые люди смогут приобрести необходимые продукты с минимальными рисками для своего здоровья.

О похожих мерах поддержки старшего поколения объявили и в сети магазинов BILLA. Для покупателей старше 60 лет супермаркеты будут работать ежедневно с 07:00 до 09:00.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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