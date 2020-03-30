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Общество

17:58

Решения о сроках самоизоляции примут с учетом ситуации с коронавирусом – Оперштаб

город общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции в Москве будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной, говорится в сообщении в Telegram-канале Оперштаба.

"Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу", – отметили в штабе.

Оперативный штаб подготовил для жителей столицы подробную памятку с ответами на наиболее распространенные вопросы о режиме самоизоляции. В частности, специалисты объяснили порядок совершения поездок по городу, получения медицинской помощи и государственных услуг и иные аспекты временного запрета на покидание домов.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Президент РФ Владимир Путин назвал режим самоизоляции в Москве и Московской области оправданным. Глава государства заявил, что данная мера защитит граждан и позволит им сохранить жизнь и здоровье.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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