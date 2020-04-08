Магазины готовы ограничить число покупателей в зале из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Число покупателей в магазинах могут ограничить в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает газета "Известия".

Ассоциация компаний розничной торговли готовит рекомендации для магазинов разной площади. Крупные ретейлеры готовы добровольно пойти на этот шаг. Исходить они будут из безопасной дистанции в два метра. Теоретически в помещении с торговым залом 50 квадратных метров одновременно смогут находиться не более 25 человек, однако точных расчетов пока нет.

Меру обсуждали Минпромторг и другие ведомства, рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. По его словам, ее могут реализовать, если возникнет необходимость в новых ограничительных мерах. Рекомендации будут актуальны прежде всего для малоформатной торговли, то есть магазинов "у дома", которые сейчас загружены больше остальных.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев считает, что социальная дистанция – одна из наиболее важных мер профилактики. Ее уже практикуют в Европе. Например, в Великобритании в небольших магазинах может находиться от 10 до 25 человек в зависимости от торговой сети, в гипермаркетах – до 300 человек.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина назвала возможные ограничения рациональными. Она объяснила, что вирус передается контактным способом, то есть чем дальше люди будут находиться друг от друга, тем лучше. Однако аптеки пока не практикуют такую схему, обратила внимание Неволина.

Москва находится в режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в стране. До 1 мая закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В обычном режиме работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 новых пациентов пришлось на Москву. 185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

Страна выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато Россия будет до первой декады июня – до середины июня, полагает она.