В Депздраве рассказали, какие предметы нуждаются в дезинфекции чаще других

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Департамент здравоохранения столицы призвал дезинфицировать санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи.

"Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах. Поэтому введите за правило – дезинфицируя руки, заодно протереть и санитайзер", – передает Агентство "Москва".

В департаменте обратили внимание, что ремешок обычных часов накапливает множество опасных бактерий за день. То же касается и поводка питомца, с которым хозяева выходят на прогулки.

В дезинфекции нуждаются зарядное устройство для телефона и наушники, которые соприкасаются с кожей лица. Рекомендуют обрабатывать также ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и бытовые предметы, например расчески.

В Роскачестве напомнили, что тщательное мытье рук с мылом – один из наиболее эффективных методов профилактики коронавируса. Согласно рекомендациям ВОЗ, температура воды неважна. Значение имеют время и тщательность мытья, желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особенно важны пространство между пальцами, ногти и внутренняя сторона запястья.

Руководитель "Автомобильных дорог" Александр Орешкин рассказал, что столичные улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью спецтехники три раза в день. Помимо этого, в городе проводится круглосуточная дезинфекция всех помещений, в которых продолжают работать москвичи.

Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтрактам в Москве, проводят после каждого рейса. В подземке и МЦД уборка и дезинфекция идут регулярно.

В ЦОДД автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются салоны автобусов Мосгортранса, у водителей перед выходом в рейс измеряют температуру.

За сутки в России подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего в Москве – 591, в Московской области – 82.

В 80 регионах страны на сегодняшний день зафиксировано 6343 случая. За сутки из больниц выписали 51 человека, за весь период – 406. По последним данным ВОЗ, в мире – более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.