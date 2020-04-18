В МЧС назвали самые эффективные виды респираторов при коронавирусе

09:13
Фото: ТАСС/Jörg Carstensen/dpa/picture-alliance
Специалисты МЧС составили список рекомендаций по ношению защитных масок в период пандемии коронавируса.
Как говорится в рекомендациях МЧС, наиболее эффективными при появлении симптомов заражения COVID-19 являются респираторы и полумаски, у которых отсутствует клапан выдоха. Такие средства защиты позволят не заразить окружающих. Респираторы, о которых идет речь, имеют классы защиты FFP1, FFP2 и FFP3 (без клапанов).
Если нет таких респираторов, подойдут и одноразовые медицинские маски – на их внутренней поверхности будут собираться выделения при чихании и кашле.
Респираторы класса защиты FFP3 вкупе с защитными очками специалисты рекомендуют надевать при контакте с зараженными коронавирусом. В МЧС отмечают, что это дает на 99% эффективную защиту.
Кроме того, если предполагается общение с человеком, который потенциально заражен, можно надевать респираторы классов FFP2 и FFP3 и очки. В рекомендациях подчеркивается, что после контакта с маской или респиратором необходимо мыть руки.
Ранее в МЧС отмечали, что маска нужна в местах скопления людей, к которым относится общественный транспорт и магазин, а также если осуществляется уход за больными.
Недавно эксперт ВОЗ объяснила, когда маски могут представлять опасность для людей. Мелита Вуйнович сказала, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, а также следует сменить его после двух часов ношения.
Кроме того, ранее специалисты Роспотребнадзора призвали российских работодателей обеспечить компании запасом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Запас следует рассчитать на пять дней.
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