В МЧС рассказали, как обрабатывать продукты в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В МЧС дали советы по обработке продуктов в целях профилактики коронавирусной инфекции. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендовали замачивать купленные в магазине овощи в воде.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой", – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также в институте напомнили о необходимости мыть руки сразу после прихода домой. Только после этого можно приступать к разбору покупок.

Отмечается, что продукты в пластиковой, металлической или стеклянной таре необходимо тщательно промыть с мылом. После этого их рекомендуется выложить на заранее протертые поверхности.

Для обработки овощей специалисты советовали использовать нейтральное моющее средство. При этом они указали на важность тщательного смывания образовавшейся пены.

Ранее эксперты рассказали о дезинфекции дома в условиях пандемии. Так, они рекомендовали уделять особое внимание дверным ручкам и выключателям. В частности, стоит тщательно с мылом промывать ручки входной двери. Не лишним будет обработать их антисептиком или хлоросодержащим раствором.