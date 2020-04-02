Специалисты выяснили, как уничтожить коронавирус на одежде

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Ученые рассказали, каким способом нужно дезинфицировать одежду, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что новый способ не будет вредить ткани, как это было в случае с обработкой спиртом.

По информации исследования центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус устойчив на различных поверхностях, в том числе на элементах одежды и обуви. Позднее китайскими учеными была установлена температура, при которой вирус, схожий с COVID-19, погибает.

Выяснилось, что во время полуторачасовой обработки одежды при температуре воды 56 градусов вирус был полностью уничтожен. Такой же результат получился при часовой стирке при температуре 67 градусов. В свою очередь, полчаса понадобилось для того, чтобы уничтожить вирус при температуре в 75 градусов.

"Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах сделает одежду безопасной", – сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Уточняется, что в условиях пандемии одежду после возвращения с улицы стоит нести до стиральной машины в пакете. Если же вещь не подлежит стирке, вирус в запечатанном пакете погибнет сам через 2–3 недели.

Ранее стало известно, как правильно разбирать пакеты с продуктами в условиях пандемии коронавируса. Сообщалось, что каждую упаковку стоит протирать стерильными спиртовыми салфетками.