Эксперты рассказали о дезинфекции дома в условиях пандемии

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как правильно проводить дезинфекцию дома в условиях пандемии коронавируса. Об этом передает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

При уборке эксперты советуют уделять особое внимание дверным ручкам и выключателям. В частности, стоит тщательно с мылом промывать ручки входной двери. Не лишним будет обработать их антисептиком или хлоросодержащим раствором.

Если в доме нет заболевших, то влажную уборку стоит делать два-три раза в неделю. Для этого подойдут обычные средства бытовой химии.

"Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора", – отмечают специалисты.

Кроме того, после каждого использования больным выключатель стоит протирать салфеткой с антисептиком. Ей же можно обрабатывать ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику.

Обеззараживать раковины и смесители в ванной лучше всего ежедневно при помощи бытовой химии и горячей воды. Также стоит подвергать щетки и расчески обработке с использованием антисептика.

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