Эксперты рассказали о дезинфекции дома в условиях пандемии

05:42
Фото: depositphotos/Kryzhov
Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как правильно проводить дезинфекцию дома в условиях пандемии коронавируса. Об этом передает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
При уборке эксперты советуют уделять особое внимание дверным ручкам и выключателям. В частности, стоит тщательно с мылом промывать ручки входной двери. Не лишним будет обработать их антисептиком или хлоросодержащим раствором.
Если в доме нет заболевших, то влажную уборку стоит делать два-три раза в неделю. Для этого подойдут обычные средства бытовой химии.
"Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора", – отмечают специалисты.
Кроме того, после каждого использования больным выключатель стоит протирать салфеткой с антисептиком. Ей же можно обрабатывать ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику.
Обеззараживать раковины и смесители в ванной лучше всего ежедневно при помощи бытовой химии и горячей воды. Также стоит подвергать щетки и расчески обработке с использованием антисептика.
Ранее специалисты рассказали, как уничтожить коронавирус на одежде. Отмечалось, что данный метод не навредит ткани вещей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: