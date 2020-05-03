В Москве усилили контроль за дезинфекцией подъездов

17:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве усилен контроль за работами по дезинфекции подъездов. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Исходя из чрезвычайной важности этой работы, мы усилили мониторинг социальных сетей и других электронных платформ, чтобы максимально быстро реагировать на обращения жителей", – приводит РИА Новости его слова.
Бирюков отметил, что обеззараживание подъездов проводится ежедневно во всех многоквартирных домах столицы. При этом в тех местах, где повышен риск распространения коронавируса, обработку проводят 3 раза в день.
В настоящее время в мероприятиях по дезинфекции подъездов задействованы 30 тысяч специалистов. Они обрабатывают специальными средствами входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры.
Отмечается, что общая площадь обрабатываемого пространства составляет свыше 30 миллионов квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро. Он сообщил, что тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон и служебных помещений Мосметро производится несколько раз в день. Специалисты работают в круглосуточном режиме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: