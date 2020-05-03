В Москве усилили контроль за дезинфекцией подъездов

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В Москве усилен контроль за работами по дезинфекции подъездов. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Исходя из чрезвычайной важности этой работы, мы усилили мониторинг социальных сетей и других электронных платформ, чтобы максимально быстро реагировать на обращения жителей", – приводит РИА Новости его слова.

Бирюков отметил, что обеззараживание подъездов проводится ежедневно во всех многоквартирных домах столицы. При этом в тех местах, где повышен риск распространения коронавируса, обработку проводят 3 раза в день.

В настоящее время в мероприятиях по дезинфекции подъездов задействованы 30 тысяч специалистов. Они обрабатывают специальными средствами входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры.

Отмечается, что общая площадь обрабатываемого пространства составляет свыше 30 миллионов квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро. Он сообщил, что тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон и служебных помещений Мосметро производится несколько раз в день. Специалисты работают в круглосуточном режиме.