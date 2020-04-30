Очередная масштабная дезинфекция пройдет в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств в Москве пройдет в пятницу, 1 мая, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, главная цель дезинфекции в городе – профилактика распространения коронавирусной инфекции.

"Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – отметил Бирюков.

В общей сложности предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В проведении дезинфекции задействуют свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Особое внимание уделят дезинфекции на территориях лечебно-профилактических учреждений, перед входом в метро, на транспортно-пересадочных узлах и остановках общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходах.

Тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. В мероприятиях используют специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что около 5 тысяч человек принимает участие в ежедневной уборке городского транспорта. По его словам, транспортный комплекс прикладывает все усилия, чтобы поездки были безопасными.