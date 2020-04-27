Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин во время осмотра работы Рублевской станции водоподготовки рассказал об усилении контроля за безопасностью питьевой воды в Москве.

"Мы находимся на водоканале Москвы, на станции водоподготовки Рублевской, где, несмотря на то, что в принципе в смену не так много людей работает, но они точно должны все быть обеспечены тестами, проходить ежедневное тестирование", – сказал мэр столицы.

По его словам, должны четко соблюдаться зоны разделения труда, дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещений и так далее.

"И, конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, за очисткой, за пробами, которые здесь берут, и, конечно, за стоками, за режимом очистки", – подчеркнул глава города.

Генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко сообщил, что Рублевская станция работает в штатном режиме.

Собянин поручил руководителю Мосводоканала, несмотря на снижение объема потребляемой городом воды и объема платежей, обеспечить заработную плату сотрудникам в таком же размере, в каком она была до этого.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева также рассказала, как со стороны службы производится контроль за безопасностью работы Мосводоканала.

"Мы усилили контроль в двух направлениях. Первое направление – это усиление контроля качества воды, которую доносят москвичам. Мы, конечно же, смотрим за содержанием в воде вируса, в частности коронавируса. Ни в одной из проб, которые мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам", – подчеркнула Андреева.

По ее словам, с начала 2020 года было проведено более 500 исследований воды. Роспотребнадзор также проводит контроль состояния здоровья сотрудников Мосводоканала.

Андреева отметила четкий алгоритм контроля за приходом работником, за тем, чтобы не было скопления людей в момент прохода через КПП.

В Москве подачу питьевой воды осуществляют четыре станции, подчиненные Мосводоканалу, – это Рублевская, Западная, Восточная и Северная. Сообщается, что водопотребление по ним снизилось примерно на 15 процентов.

Наибольшая нагрузка (около 960 тысяч кубометров в сутки) выпадает на Рублевскую станцию. Здесь применяется многоступенчатая система очистки воды – озонирование, гипохлорит натрия, активированный уголь.

В связи с введением режима повышенной готовности на станции приняли дополнительные меры. Во-первых, поставка реагентов регулируется строгими графиками. Во-вторых, работники подготовили запас на два месяца. Наконец, выросло число проб воды до примерно 2 тысяч анализов в день.

На Рублевской станции работают 426 человек. Их здоровье отслеживают, рабочую одежду регулярно дезинфицируют. Кроме того, производится обработка транспорта, въезжающего на территорию, а также подъездных дорог.

Реконструкция Рублевской станции водоподготовки была завершена в 2017 году. Обновленную станцию открыл Сергей Собянин, который заявил, что очистное сооружение обеспечивает водой 26 районов города.

