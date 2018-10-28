Собянин похвалил качество воды в Москве

Качество воды, которую подает Мосводоканал, значительно улучшилось в последние годы. Теперь по основным показателям она не уступает лондонской или сиднейской. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, Мосводоканал является наследником водопровода XVIII века и в наши дни обеспечивает горожан водой отличного качества. "В последние годы, благодаря модернизации, ее мутность снизилась в пять раз, концентрация алюминия − в три", − уточнил Собянин. "По ключевым показателям качества наша вода на уровне Лондона и Сиднея", − заявил мэр.

Наследник старейшего водопровода - #Мосводоканал. Сегодня он подает москвичам воду отличного качества. В последние годы, благодаря модернизации, ее мутность снизилась в пять раз, концентрация алюминия - в три. По ключевым показателям качества наша вода на уровне Лондона и Сиднея. pic.twitter.com/cJmYAmytZ2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 октября 2018 г.

Мэр столицы также напомнил, что 28 октября отмечают день рождения старейшего инженерного сооружения столицы − московского водопровода. Его строительство началось еще во времена правления Екатерины II, а открыли водопровод в 1804 году, отметил Собянин.