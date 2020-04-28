В России отмечено снижение продаж антисептиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Продажи антисептиков в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта, сообщает RT, основываясь на данных компании "Такском".

В среднем антисептики для кожи в апреле стоили 493 рубля. Это больше на 23%, чем в этом же месяце в 2019 году.

Упали в начале апреля и продажи санитайзеров для рук. Разница по сравнению с мартом составила 58%. Их средняя цена составила 274 рубля, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом продажи санитайзеров и антисептиков по сравнению с апрелем 2019 года выросли в четыре раза.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой антисептик можно считать эффективным в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечается, дезинфицирующее средство для рук должно обладать широким спектром действия. Антисептик должен содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта. Также должна быть инструкция по использованию, в которой содержится информация о том, в каком количестве использовать средство.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, правила гигиены и дистанцию.

В МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.