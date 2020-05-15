Около тысячи километров тоннелей и более 550 вентшахт продезинфицировали в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном метро специалисты продезинфицировали около тысячи километров тоннелей и более 550 вентиляционных шахт, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"В мосметро продезинфицировали 552 вентшахты и более 960 километров тоннелей. С 26 марта вентиляционные шахты обрабатывают тепловыми распылителями с пульсирующим двигателем с применением полимерного антисептика", – приводит слова Ликсутова ТАСС.

По его словам, для дезинфекции тоннелей применяют путевые промывочные агрегаты.

Ликсутов подчеркнул, что все дезинфицирующие средства, которые используют в подземке, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей.

Также вице-мэр напомнил, что с 12 мая в городском транспорте нужно находиться в маске и перчатках. Надеть только маску или только перчатки считается нарушением.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве рассказала, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. При этом она призвала учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью.