Пассажирам рассказали о ночной дезинфекции московского метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вестибюли и платформы станций московской подземки каждую ночь дезинфицируют с использованием тепловых распылителей с антисептическим средством. Это позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, каждый день в столичном метро обеззараживают более 500 тысяч квадратных метров поверхностей с помощью этих устройств.
Уборку и дезинфекцию проводят более четырех тысяч сотрудников. Все поверхности промывают раз в один–два часа. Особое внимание уделяют ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетам, поручням эскалаторов, автоматам по продаже билетов. А в поездах, на платформах и в вестибюлях есть разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.
Для пассажиров метро, МЦК и подмосковных электричек доступно около двух тысяч санитайзеров. Они есть на всех станциях кольца, МЦД и в пригородном железнодорожном транспорте.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркивал, что проведение ежедневной дезинфекции подъездов в столице строго контролируется. Он уточнил, что специалисты обрабатывают дезинфицирующими средствами входные группы, подъезды, коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки и другие пространства.
16 мая в Москве состоялась восьмая масштабная дезинфекция городских пространств. Такая мера борьбы с распространением коронавируса считается наиболее эффективной, подчеркнул Бирюков.
70 тысяч коммунальщиков обрабатывают специальным раствором обрабатывают все улицы, площади и дворы. Там, где техника не справляется, поверхность обрабатывают вручную.
В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция
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