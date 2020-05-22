Пассажирам рассказали о ночной дезинфекции московского метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вестибюли и платформы станций московской подземки каждую ночь дезинфицируют с использованием тепловых распылителей с антисептическим средством. Это позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, каждый день в столичном метро обеззараживают более 500 тысяч квадратных метров поверхностей с помощью этих устройств.

Уборку и дезинфекцию проводят более четырех тысяч сотрудников. Все поверхности промывают раз в один–два часа. Особое внимание уделяют ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетам, поручням эскалаторов, автоматам по продаже билетов. А в поездах, на платформах и в вестибюлях есть разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.

Для пассажиров метро, МЦК и подмосковных электричек доступно около двух тысяч санитайзеров. Они есть на всех станциях кольца, МЦД и в пригородном железнодорожном транспорте.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркивал, что проведение ежедневной дезинфекции подъездов в столице строго контролируется. Он уточнил, что специалисты обрабатывают дезинфицирующими средствами входные группы, подъезды, коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки и другие пространства.

16 мая в Москве состоялась восьмая масштабная дезинфекция городских пространств. Такая мера борьбы с распространением коронавируса считается наиболее эффективной, подчеркнул Бирюков.

70 тысяч коммунальщиков обрабатывают специальным раствором обрабатывают все улицы, площади и дворы. Там, где техника не справляется, поверхность обрабатывают вручную.