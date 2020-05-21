В метро появятся стикеры, показывающие более свободный вагон

Фото: пресс-служба метро

Стикеры с указанием расположения более свободных вагонов в поездах столичной подземки появились на 30 станциях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, это позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов, по статистике, более свободны", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что стикеры появились на "Кузнецком Мосту", "Пушкинской", "Павелецкой", "Китай-городе", "Тульской" и других крупных пересадочных станциях.

Также в вагонах метро разместили около 13 тысяч чек-листов, напоминающих пассажирам об основных мерах профилактики COVID-19 в общественном транспорте. С помощью чек-листов пассажиры в ходе поездки смогут проверить, соблюдают ли они все необходимые меры профилактики. К таковым относится ношение маски и перчаток, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции и использование бесконтактной оплаты проезда.

С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.