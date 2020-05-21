Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в столице строго контролируется. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Проведение ежедневной дезинфекции подъездов – важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях", – заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами входные группы, подъезды, коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки и другие пространства.

По его словам, в интернете проводится постоянный мониторинг сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции. О нарушениях граждане могут сообщить в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), через портал "Наш город" и mos.ru.

"Каждый такой факт проверяем, разбираемся. Если сотрудники действительно халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и сделали работу просто для галочки, то наказываем", – сообщил Бирюков.

Он подчеркнул, что ежедневно сотрудники Мосжилинспекции проверяют более шести тысяч квартир на предмет дезинфекции, в том числе по обращениям граждан. Информация о выявленных нарушениях направляется в управляющие компании.

"Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор", – заключил Бирюков.

16 мая в Москве состоялась восьмая масштабная дезинфекция городских пространств. Такая мера борьбы с распространением коронавируса считается наиболее эффективной.

Во время дезинфекции специальным раствором обрабатывают все улицы, площади и дворы. Этим занимаются 70 тысяч коммунальщиков. Там, где техника не справляется, поверхность обрабатывают вручную. Работники комплекса городского хозяйства обработали более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Особое внимание во время мероприятия по обеззараживанию городских территорий было уделено дезинфекции лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в столичного метрополитена и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

