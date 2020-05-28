Наземный транспорт столицы начали дезинфицировать на 178 конечных станциях маршрутов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице начали дополнительно обрабатывать дезинфицирующими веществами наземный транспорт столицы. Салоны автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев обрабатывают мобильные бригады дезинфекторов на 178 конечных станциях маршрутов. Об этом говорится на Едином транспортном портале.

Как уточняется, в мероприятиях задействовано около 300 человек.

"Они работают в то время, пока водители отдыхают между рейсами и в обеденное время, корректировать график движения не нужно. Каждый автобус, электробус, троллейбус или трамвай будет проходить обработку дезинфицирующими средствами на конечных станциях 4–6 раз в день", – приводятся в сообщении слова гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова.

Также в городе продолжается дезинфекция пассажирского транспорта при каждом возвращении в парк или депо. Обработку проводят специальными средствами, рекомендованные Роспотребнадзором.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что 28 мая в столице проведут десятую масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств.

Он подчеркнул, что в масштабной обработке примет участие более 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. Кроме того, работы будут проводиться с помощью более 10 тысяч распылителей и 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники. Особое внимание при дезинфекции уделят территориям лечебно-профилактических учреждений и объектов общественного транспорта. Кроме того, тщательной обработке подвергнут станции очистки сточных вод и водоподготовки питьевой воды.

