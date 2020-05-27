Десятую масштабную дезинфекцию проведут в Москве 28 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
28 мая в столице проведут десятую масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что в масштабной обработке примут участие более 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. Кроме того, работы будут проводиться с помощью более 10 тысяч распылителей и 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники.
"Предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", – заявил Бирюков.
Он добавил, что особое внимание при дезинфекции уделят территориям лечебно-профилактических учреждений и объектов общественного транспорта. Кроме того, тщательной обработке подвергнут станции очистки сточных вод и водоподготовки питьевой воды.
Специалисты продезинфицируют с особым вниманием и общественные туалеты, территории МФЦ, а также объекты по обращению с отходами.
Бирюков подчеркнул, что все участники масштабной дезинфекции используют особые средства индивидуальной защиты. Кроме того, дезинфицирующие препараты, с помощью которых производится обработка, подобраны в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Бирюков напомнил, что главной целью проведения масштабной дезинфекции является профилактика распространения коронавируса. Он отметил, что массовая обработка городских территорий проводится в Москве каждую неделю.
Ранее стало известно, что планируется дезинфекция площадки в Алабино, которая предназначена для репетиции парада Победы. В работах примут участие специалисты подразделений химзащиты Западного военного округа, которые участвовали в ликвидации последствий пандемии коронавируса в Италии.
"Мосгорсправка": дезинфекция
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