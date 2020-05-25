На пригородных ж/д станциях установили санитайзеры для пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На пригородных железнодорожных станциях установили аппараты с дезинфицирующим раствором для обработки рук. Данная профилактическая мера разрабатывается совместными усилиями Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московского метрополитена.

По последним данным, на платформах появились уже 189 подобных аппаратов, причем 99 из них относятся к станциям первых двух маршрутов Московских центральных диаметров.

Работы по размещению санитайзеров продолжаются. Дезинфекция рук рассматривается как один из ключевых способов профилактики распространения коронавируса.

Помимо этого, на станциях, которые обслуживает ЦППК, регулярно проводят и другую санитарную обработку. Каждые два часа сотрудники очищают автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, стойки SOS, скамейки на станциях.

Трижды в день проводят влажную уборку и дезинфекцию в поездах – на ночное время приходится обработка холодным паром, который убивает почти 100 процентов микробов. В вагонах за дезинфекцию также отвечают системы очистки воздуха.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице тщательно контролируют ежедневную дезинфекцию жилых подъездов. В ходе уборки регулярно очищают общественные места домов.

