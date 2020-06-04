Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в Москве продлили на месяц, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что дезинфекцию начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной. Общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.

Сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные площадки. Они протирают все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники и кнопки вызова лифтов.

Как подчеркнул Бирюков, проведение ежедневной дезинфекции подъездов – важная мера в борьбе с распространением COVID-19.

"Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами. В Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности", – заявил заммэра.

Он добавил, что сотрудники Мосжилинспекции контролируют качество проведения дезинфекции подъездов. Ежедневно они проверяют более 6 тысяч домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан.

Горожане могут сообщить о нарушениях в единую диспетчерскую службу, на порталы "Наш город" и mos.ru. Эти данные незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для контроля.

Ранее Бирюков сообщил, что проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется. Он отметил важность этих работ, поскольку, по мнению специалистов, коронавирус может долго задерживаться на поверхности.

