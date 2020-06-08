В столице объявили экстренное предупреждение из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение распространяется на 9 июня, сообщили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Кроме того, в регионе не исключены грозы, предупредили синоптики.

На текущей неделе прогнозируется до плюс 31 градуса тепла. В первый день новой семидневки воздух прогреется до 28 градусов.

При этом синоптики отмечали, что жара в столице спадет к праздничным выходным. По прогнозам метеорологов, в субботу температура опустится до плюс 17–22 градусов.